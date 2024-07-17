Співачка Адель заявила, що зробить «велику перерву» в музиці. Її останній альбом вийшов у 2021 році

Британська співачка Адель заявила, що зробить «велику перерву» в музичній карʼєрі після закінчення серії концертів. Вона каже, що відчуває повне спустошення.

Про це співачка заявила в інтервʼю німецькій телекомпанії ZDF.

Концертний тур Адель закінчиться в листопаді 2024 року. Вона розповіла, що після марафону виступів вичерпала себе та свої творчі сили.

«У мене взагалі немає жодних планів на нову музику. Я хочу зробити велику перерву після всього цього. Думаю, що займуся іншою творчістю хоча б на деякий час. Ви знаєте, я взагалі не співаю вдома. Хіба це не дивно?» — зізналась Адель.

Після туру Адель хоче відпочити у Великій Британії. Вона каже, що сумує за життям, коли не була відомою, тож хоче дійти до балансу в житті.

Останній музичний альбом «30» Адель випустила в 2021 році — він став першим за 6 років. До нього увійшли 12 композицій — співачка присвятила платівку сину Анджело. Її пісня “Easy on Me” завоювала чимало нагород.

Це вже не вперше, коли співачка бере паузу в музиці. У 2011 році Адель мала операцію на голосових звʼязках. А в липні 2016-го артистка вирішила присвятити себе вихованню сина.