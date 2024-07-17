Підприємцям дозволили відкривати власну справу без дозволів і ліцензій — достатньо подати декларацію

Верховна Рада на засіданні 17 липня підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 7331, який переводить дозволи та ліцензії на декларативний принцип на час дії воєнного стану. Це спростить ведення бізнесу.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Відтепер українці зможуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто задекларувавши відповідну діяльність. Виняток — високоризиковані види діяльності, перелік яких затвердить Кабінет міністрів.

Ухвалений законопроєкт допоможе бізнесу прилаштуватися до умов роботи під час війни та сприятиме розвитку економіки. Після закінчення воєнного стану підприємці мають подати всі передбачені законодавством документи.

Згідно із законопроєктом, на період воєнного стану:

декларація прирівнюється за статусом до дозволу та ліцензії;

декларацію можна подати в будь-якому місці країни — незалежно від того, де розташоване підприємство / де мешкає підприємець;

декларація чинна під час воєнного стану та до кінця календарного року , в якому скасували воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування). Після цього підприємець має звернутися по відповідні дозволи чи ліцензії;

та , в якому скасували воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування). Після цього підприємець має звернутися по відповідні дозволи чи ліцензії; отримані раніше дозволи, ліцензії, терміни яких закінчуються, автоматично продовжуються до кінця календарного року, в якому скасували воєнний стан;

не потрібно переоформлювати раніше отримані дозволи та змінювати інформацію в декларації — навіть якщо настали визначені законодавством терміни для цього;

припиняються планові перевірки дозволів та ліцензій.

Це не розповсюджується на ту діяльність, яка може загрожувати національним інтересам, негативно впливати на функціонування об’єктів критичної інфраструктури, порушувати нормальні умови життєдіяльності населення та негативно впливати на екологічну безпеку.