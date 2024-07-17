Курс євро вперше перетнув позначку в 45 гривень

Національний банк України підвищив курс євро до гривні до історичного максимуму — до понад 45 гривень. Долар також сягнув свого максимуму.

Про це свідчать дані регулятора.

Офіційний курс станом на 18 липня 2024 року встановили на такому рівні:

41,4627 гривні за долар.

45,3457 гривні за євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:45 котирування досягли таких значень: долар США — 41,47 / 41,49 гривні, євро — 45,3681 / 45,3776 гривні. Довідковий курс НБУ для долара 17 липня на 12:00 складав 41,4295 гривні за один долар.

За даними порталу «Мінфін», 17 липня середній курс євро в обмінниках станом на 16:00 становить 45,51 гривень за 1 євро (купівля) і 45,80 гривень за 1 євро (продаж).

Середній курс долара в обмінниках становить 41,7 гривень за 1 долар (купівля) і 41,84 гривень за 1 долар (продаж).

Середній курс валют в банках наразі:

Євро: купівля — 44,9 гривні за євро; продаж — 45,5 гривні за євро.

Долар: купівля — 41,15 гривні за долар; продає — 41,65 гривні за долар.

ПриватБанк 17 липня купує долар по 40,95 гривні, а продає по 41,55 гривні: євро купує по 44,75, а продає по 45,75.