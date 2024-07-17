Ілон Маск переносить штаб-квартири X і SpaceX з Каліфорнії до Техасу через новий закон штату і «наркоманів, що заважають вийти з офісу»

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що переносить штаб-квартири своєї аерокосмічної компанії SpaceX і соцмережі X (колишній Twitter) з Каліфорнії до Техасу.

Таке рішення він пояснив розчаруванням новим законом Каліфорнії про гендерну ідентифікацію школярів, а ще тим, що «наркомани постійно заважають заходити та виходити» з офісу X.

«Це остання крапля. Через цей закон і багато інших, які йому передували, — закони, що атакують як родини, так і компанії, SpaceX тепер перенесе свою штаб-квартиру з Готорна, штат Каліфорнія, до Starbase у Техасі», — пише Маск.

Мільярдер обурюється ухваленням закону, який забороняє школам повідомляти батькам школярів про їхню гендерну ідентифікацію, сексуальну орієнтацію або бажання здійснити гендерний перехід. Каліфорнія стала першим штатом, який ухвалив такий закон. Він покликаний захистити конфіденційність учнів і не дозволити вчителям втручатися у стосунки дітей з батьками.

Starbase у Техасі, куди переїжджає SpaceX, — це вже існуючий обʼєкт компанії у селищі Бока-Чика. Там розташований випробувальний космодром і завод з виробництва терміналів Starlink.

До Техасу також переїжджає штаб-квартира соцмережі X, якою теж володіє Ілон Маск. За його словами, головний офіс компанії відтепер розташовуватиметься в місті Остін. Крім нового закону штату, Маск також обурений «бандами агресивних наркоманів», які заважають заходити й виходити з офісу.

«Досить відбиватися від банд жорстоких наркоманів просто заради того, щоб потрапити в будівлю та вийти з неї. І штаб-квартира X переїде в Остін», — поскаржився мільярдер.