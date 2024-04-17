Tesla просить знову схвалити компенсаційну виплату в $56 мільярдів Ілону Маску та перенести реєстрацію в Техас

Автовиробник американського мільярдера Ілона Маска Tesla попросив акціонерів знову проголосувати за компенсаційний пакет на $55,8 мільярда для гендиректора.

Також в офіційній заяві до інвесторів голова правління Tesla Робін Денхольм попросила схвалити перенесення корпоративної реєстрації зі штату Делавер до Техасу. Голосування відбудеться на щорічних зборах 13 червня.

Денхольм розкритикувала січневе рішення суду штату Делавер, яке скасувало компенсаційну виплату Маску в розмірі $55,8 мільярда. Голова правління заявила, що це рішення означає недовіру до акціонерів, які у 2018 році схвалили цю нагороду.

Тоді головна суддя Кетлін Маккормік назвала директорів компанії «пасивними слугами пихатого господаря» і заявила, що вони не подбали про інтереси інвесторів.

«Оскільки суд Делаверу поставив ваше рішення під сумнів, Ілону не заплатили за жодну з його робіт для Tesla протягом останніх шести років, що допомогли компанії значно зрости й підняти свою акціонерну вартість», — написала Денхольм.

Що передувало

У січні 2024 року суд Делаверу скасував компенсаційну виплату Маску на $55,8 мільярдів від компанії Tesla. Це була винагорода у формі акцій компанії замість зарплати на посаді гендиректора на десятирічний термін.

Проти Маска подав позов один з акціонерів компанії — він стверджував, що правління компанії порушило свої обовʼязки, схваливши «надмірну» виплату на користь Ілона Маска.

Суддя постановила, що рішення правління Tesla схвалити компенсаційний пакет для Маска було «глибоко помилковим», а сама сума «незбагненою» і несправедливою по відношенню до акціонерів.

Рішення суду поставило під загрозу статки Маска.

За кілька годин після рішення Маск написав: «Ніколи не реєструйте свою компанію у штаті Делавер».

Потім гендиректор Tesla запустив громадське опитування в X, щоб дізнатися, чи варто перереєструвати компанію в Техасі — 87,1% проголосували за зміну реєстрації компанії. Після цього Маск заявив, що проведе голосування серед акціонерів.

Ілон Маск уже переніс реєстрацію двох своїх компаній з Делаверу. Neuralink, яка займається імплантацією мозкових чипів, змінила місце реєстрації на Неваду, а SpaceX — на Техас.