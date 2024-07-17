Відсьогодні у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військово-облікові документи

Від 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону перевірятимуть у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).
За законом про мобілізацію до 16 липня громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.
А від 17 липня під час перетину кордону на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України — чоловіків від 18 до 60 років — військово-облікові документи. Якщо таких документів при собі не буде, прикордонники не випустять за кордон.
У ДПСУ уточнили, що документ може бути як паперовий, так й електронний.
Також прикордонники можуть відмовити в перетині кордоні людині, яка в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних і резервістів (ЄДРПВР) вважається розшукуваною Національною поліцією.
У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетин кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоровʼя, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка на особливий період.
- Верховна Рада 11 квітня 2024 року ухвалила закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня. За законом усі військовозобовʼязані мають оновити дані в ТЦК впродовж 60 днів, тобто до 18 липня. До військовозобовʼязаних, які не оновили дані до встановленого терміну, можуть застосовувати штрафні санкції.
- Також з 18 липня ЦНАПи не будуть оновлювати військові-облікові дані. Тепер зробити це можна тільки в Територіальних центрах комплектування (ТЦК) або через застосунок «Резерв+». Представники ТЦК почнуть розсилати повістки поштою, вони вважатимуться врученими навіть, якщо громадянин не отримав її на руки або відмовився підписувати.
- «Бабель» детально пояснював закон про мобілізацію і що він передбачає.