Відсьогодні у чоловіків віком від 18 до 60 років на кордоні перевірятимуть військово-облікові документи

Від 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону перевірятимуть у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

За законом про мобілізацію до 16 липня громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

А від 17 липня під час перетину кордону на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України — чоловіків від 18 до 60 років — військово-облікові документи. Якщо таких документів при собі не буде, прикордонники не випустять за кордон.

У ДПСУ уточнили, що документ може бути як паперовий, так й електронний.

Також прикордонники можуть відмовити в перетині кордоні людині, яка в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних і резервістів (ЄДРПВР) вважається розшукуваною Національною поліцією.

У військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетин кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоровʼя, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка на особливий період.