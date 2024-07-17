Kyodo: Японія надасть Україні кредит на $3,3 мільярда, який погасять доходами від заморожених активів РФ

Японія надасть Україні кредит у розмірі $3,3 мільярда. Його покриватимуть доходи від заморожених російських активів.

Про це пише Kyodo з посиланням на джерела.

Лідери «Великої сімки» (G7) під час саміту в Італії погодили фінансову структуру, яка надасть Україні майже $50 мільярдів допомоги за рахунок російських заморожених активів.

Усі країни-члени G7 і Європейський Союз погодилися надати позики, які гаситимуть прибутками, отриманими від заблокованих російських фондів на суму приблизно $280 мільярдів, більшість з яких в Європі.

Очікується, що Сполучені Штати та ЄС візьмуть на себе по $20 мільярдів, а Японія, Британія та Канада розділять між собою решту $10 мільярдів. G7 планує розпочати проєкт до кінця цього року.

Водночас Франція, Німеччина та Італія поки ще не виявили бажання брати участь у програмі кредитування. Міністри фінансів G7 і голови центральних банків готові обговорити це питання на саміті G20 в Ріо-де-Жанейро.