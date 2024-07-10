Bloomberg: Саудівська Аравія погрожувала продати частину європейських облігацій, якщо активи РФ конфіскують

Саудівська Аравія натякнула, що може продати європейські облігації, якщо країни «Великої сімки» (G7) конфіскують $280 мільярдів із заморожених активів російського Центрального банку.

Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Ще на початку 2024 року Саудівська Аравія виступила проти ідеї конфіскації — про це чиновники Міністерства фінансів королівства повідомили колегам у країнах G7. Саудівці пригрозили, що можуть продати французькі облігації. За даними видання, Ер-Ріяд вклав у ці облігації десятки мільярдів євро. Французькі чиновники стали побоюватися, що приклад саудитів можуть наслідувати й інші країни.

Суверенні активи країн вважаються недоторканними, тому низка держав ЄС ще на початку обговорень побоювалась, що конфіскація активів Центробанку може призвести до негативних наслідків для європейської економіки, зокрема спровокує виведення активів третіх країн.

Джерело серед європейських чиновників описало тиск саудитів як «приховану загрозу». В Ер-Ріяді заявили, що погроз не було і відносини з G7 побудовані на взаємоповазі. Один із чиновників Саудівської Аравії запевняє, що такі погрози не в стилі уряду, але можливо таким чином було окреслено можливі наслідки за продаж заморожених активів.

Позиція саудитів змінилася після того, як країни G7 виступили з пропозицією, яка не передбачає примусового позбавлення РФ фінансів, сказало одне із джерел.