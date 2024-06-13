Лідери G7 погодили виділення $50 мільярдів Україні за рахунок російських заморожених активів

Лідери країн G7 («Великої сімки») погодили виділення $50 мільярдів Україні, що виплачуватимуть за рахунок прибутків від заморожених активів Росії.

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

«Ще $50 мільярдів для України. Для цього ми використовуємо відсотки із заморожених активів — розумний інструмент, який показує Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів», — заявив Лінднер.

За його словами, зараз у G7 працюють над деталями цього плану. Bloomberg з посиланням на джерела писав, що Україна може отримати кредит до кінця 2024 року.