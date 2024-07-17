Ексміністру внутрішніх справ Захарченку повідомили про підозру. На початку великої війни він намагався схилити посадовців до співпраці з РФ

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, який у 2022 році намагався схилити деяких українських посадовців до фактично державної зради.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Одразу після російського повномасштабного вторгнення підозрюваний телефонував українським посадовцям із пропозицією підписати з РФ договір про «дружбу і захист», що означає добровільну здачу території та отримання взамін «високої посади».
При цьому Захарченко наголошував, що діє від імені керівництва РФ. Потім ексміністр брав участь у створенні та поширенні різних відеозаписів і дайджестів, що мали формувати в суспільстві антивладні настрої та були частиною підривної діяльності Росії.
У своїх виступах Захарченко виправдовував і визнавав правомірною війну РФ проти України, а також прославляв представників російської армії та збройних угруповань.
Тепер його підозрюють у діях проти основ національної безпеки України, а також проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України). За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Слідство клопотатиме про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
- Раніше Захарченку повідомляли про підозру у справах «Майдану». Зокрема, він брав участь в ухваленні рішення про штурм Майдану силовиками під виглядом «антитерористичної операції», а потім наказував розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень і без жодних законних підстав.
- У лютому 2014 року, після вчинення цих злочинів і усвідомлення перемоги Революції гідності, підозрюваний втік до РФ. Там він почав сприяти росіянам в окупації українських територій. За це Захарченко отримав російське громадянство та активно допомагав проводити підривну діяльність проти України.