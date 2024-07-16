Україна отримає €200 мільйонів від ЄБРР на посилення енергетичної безпеки

Україна отримає €200 мільйонів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на підтримку НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу і підтримку енергетичної безпеки.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Сьогодні міністр фінансів Сергій Марченко та керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали відповідний договір про гарантії.

Після підписання договору сторони провели робочу зустріч щодо реалізації спільних проєктів та подальших пріоритетів співпраці.

Станом на сьогодні на стадії реалізації в державному секторі є десять спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом €2,1 мільярда.

З початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у всіх напрямах сягнула майже €4 мільярдів. Банк значно збільшив обсяги фінансування України відтоді, як Росія розпочала повномасштабну війну, і має намір продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 мільярдів євро щорічно.