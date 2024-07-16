The New York Times опублікувала рейтинг 100 найкращих книг ХХІ століття. У списку — Елена Ферранте, Донна Тартт і Джоан Дідіон

Американська газета The New York Times опублікувала рейтинг 100 найкращих книг ХХІ століття.

Журналісти попросили понад 500 письменників, публіцистів, поетів, літературних критиків, перекладачів та інших експертів обрати найцінніші, на їхній погляд, романи, написані з 1 січня 2000 року. В опитуванні брали участь письменники Стівен Кінг, Джеймс Паттерсон і Джонатан Летем, акторка Сара Джессіка Паркер та інші. Книги, які обрав кожен експерт, можна подивитися тут.

На першому місці рейтингу — роман італійської письменниці Елени Ферранте «Моя неймовірна подруга» (2012) про життя двох подруг Елени та Ліли з бідного району Неаполя в 1950-х роках. Книга розповідає про дорослішання дівчат, їхні розставання і воззʼєднання, а ще про те, як змінювався Неаполь.

Також у десятці найкращих книг:

«Тепло інших сонць: епічна історія великої американської міграції» Ізабель Вілкерсон;

«Вулфголл» Гіларі Мантел;

«Відомий світ» Едварда Пола Джонса;

«Виправлення» Джонатана Франзена;

«2666» Роберто Боланьо;

«Підземна залізниця» Колсона Уайтхеда;

«Аустерліц» Вінфріда Георга Зебальда;

«Не відпускай мене» Кадзуо Ішіґуро;

«Гілеад» Мерилін Робінсон.

У список найкращих книг ХХІ століття також потрапили «Рік магічного мислення» Джоан Дідіон (12 місце), «Пачінко» Лі Мін Чжин (15 місце), «Спокута» Ієна Макʼюена (26 місце), «Роки» Анні Ерно (37 місце) і «Щиголь» Донни Тартт (46 місце). А повний рейтинг — ось тут.