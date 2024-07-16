Чехія побудує в Україні патронний завод, а також налагодить виробництво штурмових гвинтівок компанії Česká zbrojovka

Чехія побудує в Україні патронний завод, а також налагодить виробництво штурмових гвинтівок компанії-виробника стрілецької зброї Česká zbrojovka.
Відповідні угоди були підписані під час спільної пресконференції премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля та премʼєра Чехії Петера Фіали. Самі ж угоди підписували представники компаній.
Першу угоду про патронний завод підписали представники виробника Sellier & Bellot та «Укроборонсервіс». Угоду про виробництво гвинтівок підписували представники компанії Colt CZ Group, до якої входить виробник стрілецької зброї Česká zbrojovka, та українського заводу «Маяк» (Київ).
У вересні 2023 року Міноборони Чехії повідомило, що надасть Україні ліцензію на виробництво гвинтівок CZ BREN 2 від Česká zbrojovka, а також допоможе налагодити виробництво боєприпасів до них. Найімовірніше, підписані дві угоди стосуються саме цього виробництва.
- Штурмові гвинтівки CZ BREN 2 вже є на озброєнні українських військових. Вони надходили як допомога і були помічені у бійців Головного управління розвідки. Також CZ BREN 2 з 2017 року стоїть на озброєнні армії Чехії.
- Ця зброя виконана з алюмінієвого сплаву та пластику, використовує газовідвідну автоматику з коротким ходом газового поршня та замиканням затвора, а також має швидкозмінний ствол. Це дозволяє змінювати довжину ствола і калібр патронів.