Чехія побудує в Україні патронний завод, а також налагодить виробництво штурмових гвинтівок компанії Česká zbrojovka

Чехія побудує в Україні патронний завод, а також налагодить виробництво штурмових гвинтівок компанії-виробника стрілецької зброї Česká zbrojovka.

Відповідні угоди були підписані під час спільної пресконференції премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля та премʼєра Чехії Петера Фіали. Самі ж угоди підписували представники компаній.

Першу угоду про патронний завод підписали представники виробника Sellier & Bellot та «Укроборонсервіс». Угоду про виробництво гвинтівок підписували представники компанії Colt CZ Group, до якої входить виробник стрілецької зброї Česká zbrojovka, та українського заводу «Маяк» (Київ).

У вересні 2023 року Міноборони Чехії повідомило, що надасть Україні ліцензію на виробництво гвинтівок CZ BREN 2 від Česká zbrojovka, а також допоможе налагодити виробництво боєприпасів до них. Найімовірніше, підписані дві угоди стосуються саме цього виробництва.

CZ BREN 2 Česká zbrojovka