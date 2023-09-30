В Україні вироблятимуть чеські штурмові гвинтівки CZ BREN 2

Чехія надасть Україні ліцензію на виробництво штурмових гвинтівок CZ BREN 2, а також допоможе налагодити в Україні виробництво боєприпасів до них.

Про це повідомляється на сайті Міноборони Чехії.

Виробництво CZ BREN 2 на українських потужностях називають одним із «флагманських» проєктів українсько-чеської співпраці, яку обговорювали на Міжнародному форумі оборонних індустрій в Києві.

Штурмові гвинтівки компанії Česká zbrojovka виготовлятимуть в Україні під брендом Sich («Січ»). Проєкт з виробництва боєприпасів втілюватиме компанія Sellier & Bellot.

Česká zbrojovka