Литва передасть Україні енергетичне обладнання на понад €50 мільйонів

Литовські компанії передадуть Україні енергетичну допомогу на понад €50 мільйонів. Серед іншого відправлять понад 300 одиниць найважливішого обладнання, зокрема з Вільнюської ТЕЦ-3, яке допоможе відновлювати енергетичну інфраструктуру України.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
За даними Міненерго, з березня 2022 року Україна отримала від Литви 80 вантажів енергетичного обладнання, зокрема потужні автотрансформатори, трансформатори струму та напруги, силові трансформатори, електростанції резервного живлення та інші пристрої.
- Через масовані російські атаки на обʼєкти української енергетики в Україні зберігається складна ситуація зі світлом. Через спеку дефіцит в енергосистемі збільшується. Наприклад, 16 липня протягом всієї доби діють чотири черги графіків відключень світла.