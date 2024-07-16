ГУР заявив про атаку на майже сотню російських веб-ресурсів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про атаку на майже сотню російських веб-ресурсів. Під удар потрапили компанії, які обслуговують клієнтів з державного сектора РФ, причетних до ведення війни проти України.

Українська розвідка разом із «кіберволонтерами» атакували приблизно 100 російських сайтів 15 липня. Кіберудар спрямували на знищення внутрішньої інформації компаній. Станом на 16 липня 39 з атакованих сайтів досі не відновили свою роботу.

Зокрема, кібератакували сайти:

MITgroup — група компаній, яка займається розробкою корпоративних сайтів;

Пермський завод промобладнання — підприємство, що виготовляє і постачає підйомне обладнання для промислових обʼєктів;

«Обʼєднані кранові технології» — торгово-виробнича компанія, яка виготовляє вантажопідйомне обладнання;

«РУМОС-ЛАДА» — дилер автомобілів LADA.

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Через дії хакерів тепер замість звичних розділів на сайтах видно лише свинячу голову і код помилки «404».