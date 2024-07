Дослідження: Кліматична криза робить дні довшими

Кліматична криза збільшує тривалість дня, оскільки масове танення полярного льоду змінює форму планети та сповільнює її обертання.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Зміна тривалості дня становить мілісекунди, проте цього вистачить, щоб потенційно порушити інтернет-трафік, фінансові операції та GPS-навігацію, які залежать від точного відліку часу.

Танення льоду Гренландії та Антарктики через глобальне потепління, спричинене діяльністю людей, перерозподіляє воду з високих широт у світові океани ближче до екватора. Тому Земля стає більш широкою на екваторі, обертання планети уповільнюється, подовжуючи день.