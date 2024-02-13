На місці розталих льодовиків Гренландії утворюються болота. Це загрожує наслідками для всієї планети

На великих ділянках розталого крижаного покриву Гренландії зараз утворюється рослинність, що загрожує збільшенням викидів парникових газів, підвищенням рівня моря і нестабільністю ландшафту.

Про це повідомляє The Guardian.

Дослідники задокументували зміни з 1980-х років — кажуть, що там, де раніше були великі площі льоду, залишилися лише безживні скелі, заболочені чагарниками. Це призвело до зміни навколишнього середовища у Гренландії.

Аналіз супутникових знімків показав, що за останні три десятиліття розтануло приблизно 28,5 тисячі квадратних кілометрів льодовикового щита і льодовиків Гренландії — це 1,6% загального крижаного покриву острову або площа Полтавщини.

У міру того, як тане крига у Гренландії, площа землі з рослинністю там збільшилася на майже 87,5 квадратних кілометрів — це понад удвічі більше, ніж було на момент початку дослідження.