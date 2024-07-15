Дональд Трамп змінив промову для зʼїзду Республіканської партії, щоб «обʼєднати країну»

Експрезидент Дональд Трамп заявив, що переписав свою промову для Національного з’їзду Республіканської партії, щоб зосередити увагу на єдності країни після замаху на нього у минулі вихідні.

Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на інтервʼю Трампа для Washington Examiner.

Трамп каже, що промова, яку він збирався виголосити в четвер, 18 липня, мала бути спрямованою переважно проти політики президента Джо Байдена та схвилювати лише його виборчу базу. Натомість новий виступ має «обʼєднати всю країну».

«Це шанс обʼєднати всю країну, навіть увесь світ. Промова буде інакшою, значно інакшою, ніж це було у планах два дні тому», — сказав він.

Штаб Джо Байдена також вирішив перемкнутися з критики конкурента-республіканця на послання до єдності нації. Через кілька годин після невдалого замаху на Трампа телевізійна передвиборча реклама Байдена, у якій згадувалися судові тяганини конкурента, зникла з ефіру. Комітет Демократичної партії тепер вестиме більш стриману рекламну кампанію, яка сфокусується на порівнянні бачення кандидатів щодо майбутнього США.

З 15 по 18 липня в Мілуокі, штат Вісконсин, проходитиме зʼїзд Республіканської партії, де офіційно оберуть Дональда Трампа кандидатом у президенти. Трамп прибув до Мілуокі на зʼїзд у неділю, наступного дня після того, як на нього був скоєний замах.

Автор: Денис Подобрій