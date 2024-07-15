Іспанія відправила Україні 10 танків Leopard 2A4

Іспанія відправила Україні 10 відремонтованих танків Leopard 2А4.

Про це повідомило Міноборони Іспанії.

У пакеті допомоги, окрім танків, кілька екскаваторів та велика кількість протитанкових ракет. Вантаж прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого буде доставлений українським військовим.

Відомство зазначає, що танки пройшли поглиблений ремонт і технічне обслуговування на заводі Santa Bárbara Sistemas у Севільї, а також пройшли випробування, під час яких перевіряли їхню технічну справність.

З цією партією загальна кількість танків, які Іспанія передала Україні, досягла 20. Наступну партію планують передати у другій половині 2024 року.