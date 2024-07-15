Ікони, барельєфи, люстри й інші коштовності з «Межигірʼя» передали в державне управління

Завершився процес передання арештованого рухомого майна президента-втікача Віктора Януковича в управління державному парку-пам’ятці «Межигір’я». З 2014 року за його збереження відповідали активісти.

Про це повідомили в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Йдеться про майно, на яке суд наклав арешт у межах кримінальних проваджень проти Януковича після Революції гідності. Щоб передати його в державне управління, на території «Межигір’я» протягом двох місяців працювала міжвідомча комісія, яка оглянула понад 25 тисяч предметів, розміщених у 121 будівлі та споруді.

Найбільший за кількістю майна об’єкт — музей «Хонка». Ця будівля загальною площею 3,1 тис квадратних метрів є головною спорудою парку-пам’ятки, налічує 76 приміщень і понад 3,6 тис. одиниць майна.

Під час роботи комісія знайшла понад 500 цінних речей, які раніше не були описані, — це витвори мистецтва, ікони, вітражі в церкві, барельєфи, предмети інтерʼєру, люстри тощо. Також в управління держави перейдуть обʼєкти управління системами водопостачання й опалення.

В АРМА зазначають, що з моменту офіційного відкриття державного парку-пам’ятки «Межигір’я» всі надходження від його роботи надходитимуть в державну скарбницю.