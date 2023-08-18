Зеленський підписав закон про статус парку-памʼятки для «Межигірʼя»

Президент Володимир Зеленський підписав закон про створення парку-пам’ятки на території резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Межигірʼя».
Про це свідчить картка законопроєкту.
У пояснювальній записці назвали неприпустимим те, що гроші, виручені від екскурсій до «Межигірʼя», не надходять до державного бюджету.
Автори законопроєкту сподіваються, що створення парку-памʼятки створить додаткові робочі місця для місцевих мешканців, збереже біорізноманіття і збільшить привабливість регіону для туризму.
Парком керуватиме Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України і спеціальна адміністрація.
- Влітку 2022 року міністр уряду Олег Немчінов сказав, що на території «Межигірʼя» перебуває велика кількість обʼєктів, зокрема такі, що становлять певний інтерес для безпекової складової під час воєнного стану — цими територіями будуть управляти відповідні структури. Усе решта, включно з хонкою, зоопарком тощо, передадуть в управління адміністрації, сформують офіційний штат.
- У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд передав у власність держави цінності з резиденції «Межигірʼя» та мисливського будинку «Сухолуччя», які належали президенту-втікачу Віктору Януковичу.