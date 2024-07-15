Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 200 військових. Знищили 62 артилерійські системи

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (14 липня), російські війська втратили орієнтовно 1 200 військовослужбовців (вбиті та поранені), вісім танків, 15 бронемашин і 62 артилерійські системи, два засоби ППО, 85 одиниць автотехніки і три одиниці спецтехніки, а також 41 безпілотник різного рівня та дві крилаті ракети.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ