Генштаб: Армія РФ втратила за добу 1 320 людей, 7 танків та 46 артсистем

За минулу добу, 13 липня, російські війська втратили орієнтовно 1 120 військовослужбовців (вбиті та поранені), повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в ранковому зведенні.

З техніки росіяни втратили сім танків, 32 бронемашини і 46 артилерійських систем, засіб ППО, 77 одиниць автотехніки та 10 одиниць спецтехніки, а також 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.