Ілон Маск погрожує судом Єврокомісії на тлі загрози великих штрафів для Х

Власник соцмережі Х Ілон Маск у серії твітів пригрозив судовим позовом через звинувачення Єврокомісії в порушенні Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), а також заявив, що Європейська комісія запропонувала X незаконну таємну угоду.
Так Маск зреагував на попередження від ЄС по великі штрафи для Х через платну синю галочку.
«Європейська комісія запропонувала X незаконну таємну угоду: якщо ми тихо впровадимо цензуру, не повідомляючи нікому, вони не будуть нас штрафувати. Інші платформи прийняли цю угоду. X — ні», — написав Маск.
У відповідь єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон написав, що ніякої таємної угоди не було і немає. Він додав, що Х сама звернулась до Єврокомісії по розʼяснення щодо DSA. Бретон зауважив, що Х вирішувати — дотримуватись норм закону чи ні. «Так працюють процедури верховенства права. Побачимося (в суді чи ні)», — додав він.
- 12 липня Єврокомісія повідомила, що Х загрожують великі штрафи через низку проблем з прозорістю. Серед них дозвіл за підписку отримати синю галочку. Європейська комісія заявила, що X порушила Закон ЄС про цифрові послуги (DSA), який набув чинності цього року і був розроблений для кращого контролю за онлайн-контентом.