Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 120 військових. Знищили 58 артилерійських систем

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (12 липня), російські війська втратили орієнтовно 1 120 військовослужбовців (вбиті та поранені), вісім танків, 24 бронемашини і 58 артилерійських систем, засіб ППО, 52 одиниці автотехніки та 13 одиниць спецтехніки, а також 34 безпілотники різного рівня.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

В ніч на 13 липня українська протиповітряна оборона збила чотири дрони-камікадзе Shahed, які росіяни запустили з Приморсько-Ахтарська. Їх ліквідували в Донецькій та Харківській областях. П’ятий дрон вийшов з повітряного простору України в напрямку Гомельської області Білорусі.