Росіяни вкотре атакували Донеччину — пʼятеро людей загинули

Російська армія протягом дня обстрілювала Донецьку область. Через це загинули пʼятеро людей, ще 17 поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Другий день поспіль під удар потрапляє Мирноград. Було два влучання — біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту. Там троє загиблих і десятеро поранених.

Росіяни також ударили по Костянтинівці — поцілили по території підприємства й убили двох людей, трьох поранили.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Пізніше російські окупанти скинули авіабомбу на Лиман — на приватний сектор міста. Через це поранені чотири людини. Пошкоджені будинки та знищені автомобілі.