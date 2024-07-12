Депутати міськради Броварів проти перейменування міста — вони звернулись до Верховної Ради

Депутати міської ради Броварів Київської області виступили проти перейменування міста в Броварі.
Про це написав мер міста Ігор Сапожко.
Так 24 із 27 присутніх на сесійному засіданні депутатів звернення до Верховної Ради щодо недоцільності перейменування міста Бровари.
Сьогодні, 12 липня, відповідне звернення вже направили до ВРУ.
«Ми ще раз наголошуємо на необхідності дослухатися експертної думки науковців та істориків, а також врахувати позицію громади. Остаточне слово — за Верховною Радою», — зазначив мер.
- У березні комітет Ради підтримав перейменування пʼяти великих міст України, серед них і міста Бровари в Броварі. Наприкінці червня відповідний законопроєкт зʼявився на сайті парламенту.
- Про необхідність перейменування заявляла Національна комісія зі стандартів державної мови. У висновку експертів комісії йдеться, що форма «Бровари» є одним із результатів русифікації українського мовного простору, зокрема топонімічного, тому потребує заміни питомо українською формою «Броварі».