Комітет Ради підтримав перейменування пʼяти великих міст України

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ.
Міста планують перейменувати таким чином:
- Червоноград (Львівщина) ⮕ Шептицький;
- Южне (Одещина) ⮕ Порт-Аненталь;
- Павлоград (Дніпропетровщина) ⮕ Матвіїв;
- Синельникове (Дніпропетровщина) ⮕ Ріднопілля;
- Бровари (Київщина) ⮕ Броварі.
Народний депутат Роман Лозинський пояснює, що Броварам просто повернуть правильне історичне написання, а Южному — історичну назву.
Червоноград стане містом Шептицький на честь митрополита Андрея Шептицького. Історична назва цього міста — Кристинопіль (з 1692 до 1951 року).
За остаточне рішення про перейменування міста народні депутати голосуватимуть на сесії Верховної Ради.