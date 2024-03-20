Комітет Ради підтримав перейменування пʼяти великих міст України

Парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення про перейменування пʼяти міст та 104 сіл і селищ.

Міста планують перейменувати таким чином:

Червоноград (Львівщина) ⮕ Шептицький;

Южне (Одещина) ⮕ Порт-Аненталь;

Павлоград (Дніпропетровщина) ⮕ Матвіїв;

Синельникове (Дніпропетровщина) ⮕ Ріднопілля;

Бровари (Київщина) ⮕ Броварі.

Народний депутат Роман Лозинський пояснює, що Броварам просто повернуть правильне історичне написання, а Южному — історичну назву.

Червоноград стане містом Шептицький на честь митрополита Андрея Шептицького. Історична назва цього міста — Кристинопіль (з 1692 до 1951 року).

За остаточне рішення про перейменування міста народні депутати голосуватимуть на сесії Верховної Ради.