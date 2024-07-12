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«Укрзалізниця» запускає жіночі купе ще в чотирьох поїздах

Автор:
Олександра Опанасенко
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З 1 серпня «Укрзалізниця» додасть жіночі купе ще до чотирьох рейсів далекого сполучення.

Про це пише пресслужба перевізника.

Ось ці рейси:

  • № 1/2 Харків — Івано-Франківськ;
  • № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
  • № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
  • № 95/96 Київ — Рахів.

Квитки в жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні в застосунку «Укрзалізниці» вже з 13 серпня.

В «Укрзалізниці» нагадують, що пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом залізниці — 88%. Додані рейси є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.

  • «Укрзалізниця» має ще 8 поїздів з жіночими купе. Посадка в такі купе відкрита виключно жінкам і дітям до шести років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, а кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма. У застосунку «Укрзалізниці» такі купе мають спеціальне маркування.