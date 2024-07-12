«Укрзалізниця» запускає жіночі купе ще в чотирьох поїздах

З 1 серпня «Укрзалізниця» додасть жіночі купе ще до чотирьох рейсів далекого сполучення.
Про це пише пресслужба перевізника.
Ось ці рейси:
- № 1/2 Харків — Івано-Франківськ;
- № 5/6 Запоріжжя — Ясіня;
- № 43/44 Черкаси — Івано-Франківськ;
- № 95/96 Київ — Рахів.
Квитки в жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні в застосунку «Укрзалізниці» вже з 13 серпня.
В «Укрзалізниці» нагадують, що пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом залізниці — 88%. Додані рейси є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку.
- «Укрзалізниця» має ще 8 поїздів з жіночими купе. Посадка в такі купе відкрита виключно жінкам і дітям до шести років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, а кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма. У застосунку «Укрзалізниці» такі купе мають спеціальне маркування.