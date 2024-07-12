Канада виділяє $285 млн на підготовку українських пілотів F-16

Канада виділяє 389 мільйонів канадських доларів ($285 млн за поточним курсом) на підготовку українських військових пілотів і технічне обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомляється на сайті Офісу премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Кошти підуть на підтримку підготовки пілотів Збройних сил України, а також на забезпечення критично важливого обладнання для безпечної експлуатації винищувачів F-16.

Виділені кошти будуть багаторічним внеском у Коаліцію можливостей Військово-повітряних сил на пʼять років.

Також у премʼєра нагадали про анонсоване раніше на саміті НАТО виділення додаткових 500 млн канадських доларів ($354 млн) на військову допомогу Україні в межах обіцянки НАТО про довгострокову допомогу у сфері безпеки. Ця сума включає майже 444 млн канадських доларів ($314 млн) Міністерству національної оборони Канади на покриття видатків на військову техніку, допомогу та навчання Збройних сил України, а також понад 56 млн канадських доларів ($39,6 млн) для трастового фонду NATO Comprehensive Assistance Package (CAP) для України, щоб допомогти відновити український сектор безпеки і оборони та сприяти переходу України до повної оперативної сумісності з НАТО.