Генштаб: За добу Росія втратила 1 030 військових і 48 артилерійських систем

За минулу добу, 11 липня, Сили оборони вбили або поранили ще приблизно 1 030 російських військових, повідомив Генштаб ЗСУ. Загалом від початку повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року, Росія втратила вбитими та пораненими майже 556 650 солдатів.
Також Сили оборони знищили:
- танки — 8 191 (+9);
- бойові броньовані машини — 15 755 (+23);
- артилерійські системи — 15 158 (+48);
- реактивні системи залпового вогню — 1 119;
- засоби ППО — 888 (+2);
- літаки — 361;
- гелікоптери — 326;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 12 035 (+26);
- крилаті ракети — 2 397 (+5);
- кораблі / катери — 28;
- підводні човни — 1;
- автомобільна техніка та автоцистерни — 20 409 (+84);
- спеціальна техніка — 2 543 (+8).
- Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.