Росіяни вдарили КАБами по Харківщині, загинули троє людей

Росіяни атакували селище Білий Колодязь на Харківщині ракетам КАБ-500, загинули троє людей.

Про це повідомила Національна поліція.

Атака сталася близько 17:30, Збройні сили РФ щонайменше двічі вдарили по населеному пункту. КАБи влучили по приватному сектору селища, загорілись багатоквартирні будинки та господарчі споруди. Зруйновані й пошкоджені приватні будинки.

Попередньо, загинули двоє чоловіків і жінка. Всі вони під час обстрілу були на вулиці. Серед поранених — п’ять чоловіків і три жінки, їх госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — довічне увʼязнення.