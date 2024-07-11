Коаліця дронів: Нідерланди виділяють €20 млн, а Швеція приєднується

Нідерланди внесуть у фонд Коаліції дронів €20 мільйонів, а Швеція приєднається до неї.

Нідерландське Міноборони зазначає, що гроші спрямують на поставку в Україну одного мільйона FPV-дронів.

«Україні швидко потрібна велика кількість ударних безпілотників. Вони виявилися дуже успішними на полі бою», — такої позиції дотримується міністр оборони Рубен Брекельманс.

Тим часом шведське Міноборони оголосило, що країна приєднається до цієї коаліції, яка націлена на закупівлю дронів і підготовку фахівців.

«Безпілотники стали важливою частиною сучасної війни і мають велике значення для України — щоб вона могла зупиняти атаки Росії, насамперед на землі, і збирати інформацію на полі бою», — виголосив у промові міністр оборони Пол Йонсон.

До Коаліції входять Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Польща та Велика Британія. Її очолюють Рига та Лондон.

Нині вдалося зібрати понад €500 мільйонів на постачання безпілотників в Україну.