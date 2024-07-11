Коаліця дронів: Нідерланди виділяють €20 млн, а Швеція приєднується

Нідерланди внесуть у фонд Коаліції дронів €20 мільйонів, а Швеція приєднається до неї.
Нідерландське Міноборони зазначає, що гроші спрямують на поставку в Україну одного мільйона FPV-дронів.
«Україні швидко потрібна велика кількість ударних безпілотників. Вони виявилися дуже успішними на полі бою», — такої позиції дотримується міністр оборони Рубен Брекельманс.
Тим часом шведське Міноборони оголосило, що країна приєднається до цієї коаліції, яка націлена на закупівлю дронів і підготовку фахівців.
«Безпілотники стали важливою частиною сучасної війни і мають велике значення для України — щоб вона могла зупиняти атаки Росії, насамперед на землі, і збирати інформацію на полі бою», — виголосив у промові міністр оборони Пол Йонсон.
До Коаліції входять Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Швеція, Польща та Велика Британія. Її очолюють Рига та Лондон.
Нині вдалося зібрати понад €500 мільйонів на постачання безпілотників в Україну.
- Протягом цього року Латвія інвестує в коаліцію безпілотників для України €20 мільйонів, з яких понад €10 мільйонів — на закупівлю дронів у латвійських компаній. А за липень Латвія передасть Україні 2 500 дронів вартістю €4 мільйони.