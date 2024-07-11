Reuters: Індія веде переговори про довгострокову угоду з Росією щодо імпорту нафти

Державні нафтопереробні компанії Індії ведуть переговори з Росією щодо довгострокової угоди про імпорт нафти.

Про це агентству Reuters повідомило в четвер джерело в уряді.

За словами джерела, Індія і Росія ще не узгодили умови імпорту, зокрема валюту платежу, проте спільні переговори державних нафтопереробників з Росією вже відбуваються.

Індійські приватні нафтопереробні компанії Nayara Energy і Reliance Industries вже підписали термінові угоди на імпорт російської нафти. Nayara частково належить російській нафтовій компанії «Роснафта».

Джерела агентства кажуть, що індійські приватні нафтопереробні компанії можуть приєднатися до переговорів зі своїми державними колегами пізніше.

Третя за величиною економіка Азії потребує «передбачуваних і стабільних» поставок нафти, оскільки вона розширює свої нафтопереробні потужності, щоб задовольняти зростаючий попит на паливо, сказало джерело.