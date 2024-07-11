США розмістять гіперзвукове та інше далекобійне озброєння у Німеччині в 2026 році

США почнуть епізодично розгортати в Німеччині зброю дальнього радіусу дії, включно з гіперзвуковою зброєю, у 2026 році. Це підготовка до довгострокового розміщення такого озброєння у країні в майбутньому.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Спочатку США розгорнуть в Німеччині зенітні ракети SM-6 і ракети Tomahawk, а ще гіперзвукову зброю, що зараз розробляється. Це озброєння має більшу дальність ураження, ніж наземні вогневі засоби, які зараз розміщені в Європі. Розгортання сил покаже відданість США завданням НАТО, а також посилить обороноздатність Європи.

Німецьке видання Spiegel пише, що Вашингтон і Берлін вели конфіденційні переговори про розміщення далекобійної американської зброї в Німеччині останні кілька місяців. Американські крилаті ракети можуть вражати ціль на відстані до 2 500 км, що потенційно дозволить НАТО вразити «практично будь-яку ціль в Росії».

Ракети наземного базування дальністю понад 500 км були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який в 1987 році підписали радянський лідер Михайло Горбачов і американський президент Рональд Рейган. Учасники договору зобовʼязалися не виробляти, не випробовувати і не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1 000—5 500 км) та малої (500—1 000 км) дальності. Також сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки і ракети наземного базування з радіусом дії 500—5 500 км.

Загалом до червня 1991 року СРСР ліквідував 1 846 ракетних комплексів, США — 846. У 1992 році угоду перепідписали, залишивши в ній заборону на розробку і прийняття на озброєння таких ракет. У 2019 році Договір втратив чинність — США з нього вийшли, звинувативши Росію в його порушенні.