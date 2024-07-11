Канада надасть Україні пакет військової допомоги на $367 мільйонів

Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів канадських доларів (понад $367 мільйонів).

Про це премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, передають в Офісі президента.

Трюдо також заявив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим під час російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Президент розповів про необхідність розширити тренувальні місії українських пілотів. Сторони обговорили додаткове навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах і проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.