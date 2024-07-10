Україна підписала безпекову угоду з Люксембургом. Ось що вона передбачає

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден 10 липня у Вашингтоні підписали безпекову угоду між країнами.

Текст угоди опублікував Офіс президента.

В угоді нагадали, що Люксембург надав Україні військової допомоги на загальну суму €74,4 мільйона у 2022 році та €96 мільйонів у 2023 році.

Також Люксембург виділив €80 мільйонів на військову підтримку України на 2024 рік. Люксембург і далі з такою ж динамікою надаватиме військову допомогу протягом строку дії цієї угоди, за умови схвалення парламенту.

Військова допомога і сфера безпеки

Люксембург продовжить надавати військову підтримку Україні, зокрема в сухопутній, повітряній та кібер- сферах.

В угоді зазначається, що Люксембург разом з Естонією та Україною взяв на себе провідну роль у коаліціях допомоги в сфері IT, а також робить внесок в межах коаліцій повітряних сил та артилерії класу «земля — земля». Люксембург не виключає участі й в інших збройних коаліціях.

Люксембург надаватиме Україні засоби для розвідки та спостереження і навчатиме українських військових.

Країни також працюватимуть над покращенням оборонної промисловості України. Крім того, Люксембург допомагатиме з інтеграцією української оборонної промисловості до стандартів оборони й безпеки НАТО та ЄС.

Невійськова співпраця і гуманітарна допомога

Люксембург продовжить надавати гуманітарну допомогу в натуральній формі Україні, зокрема у сферах охорони здоров’я, житла, продовольчої безпеки, енергетики, освіти, зв’язку, захисту, водопостачання, санітарії та гігієни, доки залишатимуться гуманітарні потреби.

Також Люксембург продовжить підтримувати стале відновлення та відбудову України, зокрема через своє двостороннє агентство розвитку Lux-Development. Крім того, Люксембург зосередить увагу на фінансуванні мікропідприємств, малих і середніх.

Угода передбачає, що країни посилять співпрацю в таких сферах, як будівництво та металургійна промисловість, кібербезпека, консультаційні послуги у сфері бізнесу та фінансів, а також у космічному секторі.

Люксембург також зобовʼязався підтримувати українських митців і працівників культури й сприяти відновленню культурного і творчого секторів.

Справедливий мир і притягнення РФ до відповідальності

Учасники угоди визнають, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці доти, доки не буде всеосяжного, справедливого й тривалого миру, за якого поважатимуться права України згідно з міжнародним правом і, зокрема, Статутом ООН.

Підписанти працюватимуть над розслідуванням і переслідуванням міжнародних злочинів, скоєних в Україні або проти неї.

Люксембург продовжить вивчати всі законні шляхи, за допомогою яких російські активи можна використати для підтримки України.

Співробітництво в разі майбутнього збройного нападу

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну на прохання будь-якої сторони угоди її учасники проведуть консультації протягом 24 годин у двосторонньому форматі. Люксембург надаватиме підтримку у сфері безпеки та оборони, військове обладнання та економічну допомогу,

Угода залишається чинною протягом десяти років.