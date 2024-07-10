Віднині повістки заповнюватимуть не від руки — їх формуватимуть за допомогою «Оберегу»

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє територіальним центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) заповнювати повістку не від руки, а формувати її за допомогою Єдиного державного реєстру призовників.

Про це пише Міноборони.

Раніше оператори ТЦК вручну виписували повістки, і це займало багато часу та ресурсів. Тепер їх можуть формувати й роздруковувати за допомогою реєстру «Оберіг».

Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Водночас спосіб оповіщення військовозобовʼязаних залишається без змін. Повістки вручатимуть особисто або через пошту.

Нововведення мають зменшити паперове навантаження на ТЦК та оптимізувати процеси військового обліку.