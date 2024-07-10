El Pais: Орбан заявив, що Путін і Сі Цзіньпін очікують мирних переговорів Росії та України до кінця 2024 року

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візитів до Росії та Китаю заявив, що лідер РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін очікують, що нові мирні переговори між Росією та Україною відбудуться до кінця 2024 року.

Про це пише іспанська газета El Pais з посиланням на конфіденційні доповіді, які отримали голова Європейської ради Шарль Мішель і лідери країн Євросоюзу.

«З огляду на розмови [з Путіним і Сі] я вважаю, що зараз більше шансів на те, що всі можливі пропозиції щодо припинення вогню і дорожньої карти мирних переговорів сприймуть позитивно», — йдеться у звіті Орбана про його поїздку до Москви.

Орбан вважає, що Європа має виступити з мирною ініціативою для завершення війни в Україні, не очікуючи пропозиції від США. На його думку, зараз Штати надто зайняті президентськими перегонами у своїй країні, тож навряд чи вони запропонують мирну ініціативу у наступні місяці.

Із Сі Цзіньпіном Орбан обговорив тиск, з яким зіштовхнеться майбутній президент США. За його словами, це вимагатиме від нього «швидкого політичного результату ще до вступу на посаду». Тож, за словами премʼєра Угорщини, «припинення вогню перед мирними переговорами, а також швидкі та інтенсивні перемовини можуть бути в інтересах нової адміністрації». Однак Сі не став коментувати цей сценарій.

«Якщо ми не зможемо стримати або зупинити цей процес, то в найближчі два місяці ми станемо свідками драматичніших втрат і військових подій на передовій, ніж будь-коли раніше», — так Орбан пояснює важливість початку перемовин.

El Pais зазначає, що Орбан вважає себе посередником у перемовинах про завершення війни в Україні, хоч Угорщина не має таких важелів впливу в Євросоюзі. Його мета — «відкрити канали комунікації з двома сторонами конфлікту». Тож Орбан закликав лідерів Євросоюзу почати діалог із Сі Цзіньпіном, який бачить себе «чесним посередником» у переговорах між Росією та Україною.

«Президент Сі розглядає політику Китаю як політику миру, тоді як політика США і Європи є політикою війни, де Європа слідує за Америкою», — заявив Орбан у звіті про поїздку до Пекіну.

Орбан запевняє, що Сі і Путін очікують початку мирних перемовин з Україною до кінця 2024 року. У розмові з угорським премʼєром Путін не згадував про російські втрати на фронті, проте багато говорив про свої підрахунки українських втрат. Орбану він казав про 40—50 тисяч на місяць. Такі ж цифри він раніше озвучував публічно.

Також Орбан зазначив, що Путін вважає актуальними так звані стамбульські угоди 2022 року — він хоче, щоб саме на їх основі укладались будь-які наступні угоди. Серед іншого, у них передбачено зняття західних санкцій з Росії, обмеження чисельності українських військ і кількості військової техніки та визнання Криму за Росією.

«Мирне турне» Орбана

2 липня Орбан приїхав до Києва, де провів переговори із Зеленським. Це був його перший візит до України від початку повномасштабної війни. Орбан під час зустрічі хоч і назвав війну вторгненням Росії, але просив Зеленського про припинення вогню.

Уже 5 липня Орбан приїхав до Москви і зустрівся з лідером РФ Володимиром Путіним. Однією з ключових тем зустрічі була війна РФ проти України та її «мирне врегулювання». Сам Орбан назвав свою поїздку «мирною місією».

А вже 8 липня Орбан у рамках своєї «мирної місії» приїхав до Китаю. У той же день Зеленський заявив, що не знав, що Орбан після Києва вирушить до Москви. Він зауважив, що Орбан не може бути посередником у питанні закінчення війни — таку роль можуть виконувати США, Китай і колективний ЄС, тобто сили, які здатні стримати Росію економічно і військовою міццю.