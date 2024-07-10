Країни НАТО виділять понад $7 мільйонів для підтримки жінок у ЗСУ

Країни НАТО виділять понад $7 мільйонів для підтримки жінок в Збройних силах України, зокрема понад 10 тисяч комплектів форми, взуття та іншого необхідного спорядження.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Нову допомогу оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен на прийомі після круглого столу НАТО «Жінки, мир, безпека».

«Сьогодні ми робимо крок, щоб забезпечити українських військовослужбовиць необхідним спорядженням. Країни-члени НАТО виділять понад $7 мільйонів для цієї мети», — заявив Блінкен.

Перемовини з НАТО щодо додаткового фінансування велися з 2023 року.

У березні 2024 року заступниця міністра оборони Наталія Калмикова зустрілася зі спеціальною представницею НАТО Ірен Фелін та головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір — вони домовилися про консультації та взаємодопомогу у впровадженні принципів гендерної рівності у Силах безпеки та оборони України.