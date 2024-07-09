Музичний фестиваль Atlas United перенесли через масовану атаку Росії по Україні

Музичний фестиваль Atlas (колишній Atlas Weekend) перенесли на 19—21 липня через масовану атаку Росії по Україні напередодні.

Фестиваль мав пройти 12—14 липня. Місце проведення залишається незмінним — це київський ТРЦ Blockbuster Mall. Усі квитки, придбані на попередні дати, залишаються дійсними.

На самому фестивалі спільно з платформою UNITED24 планують зібрати 100 мільйонів гривень для придбання дронів і безпілотників, які передадуть українським військам. А всю суму від продажу квитків сьогодні, 9 липня, спрямують на придбання наземних і повітряних дронів для ЗСУ.

На фестивалі виступатимуть українські артисти і музичні гурти, а також коміки з «Підпільного стендапу».