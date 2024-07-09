Росію масовано атакували дрони. Є загиблі й постраждалі

Уночі Росію масовано атакували дрони. Під ударом опинилися, зокрема, Волгоградська, Ростовська, Воронезька й Бєлгородська області РФ. У атаці Росія звинувачує Збройні сили України.

У місті Калач-на-Дону Волгоградської області РФ дрони влучили в нафтобазу й хлібозавод. Місцеві кажуть, що чули близько десяти вибухів. Російські Telegram-канали публікують відео польоту дронів, вибухів і сильної пожежі на місцях влучань. Стверджують, що місто атакували щонайменше пʼять дронів.

У Бєлгородській області РФ також заявили про обстріл з боку ЗСУ. Губернатор області Вʼячеслав Гладков стверджує, що протиповітряна оборони «збила декілька повітряних цілей на підльоті до міста». За його словами, внаслідок атаки щонайменше четверо людей дістали поранення. Ще одна людина загинула через отримані травми.

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У місті Бєлгород вибиті вікна в трьох приватних будинках та в 12 квартирах восьми багатоквартирних будинків. Уламки також пошкодили два автомобілі, три підприємства і два соціальних обʼєкти.

У Бєлгородському районі, за словами губернатора, внаслідок роботи ППО в селищі Майський пробитий дах в одному приватному будинку, уламки також пошкодили одне авто.

У місті Шебекіно Бєлгородської області атака пошкодила лінії електропередачі, там частково порушено електропостачання. У селищі Прилісся повністю знищений приватний будинок. У Грайворонському районі сталося аварійне відключення світла. Жителі кількох вулиць міста Грайворон залишаються без електроенергії, знеструмлені також сім сіл.

У Шебекіно в шести багатоквартирних будинках вибито скло, пошкоджені два соцобʼєкти й магазин. Також пошкоджені чотири автівки й лінія газопостачання.

Про атаку дронами заявили і в Ростовській області. Місцевий губернатор Василь Голубєв стверджує, що сили ППО і засоби радіоелектронної боротьби знешкодили «кілька десятків цілей» в різних районах регіону.

Водночас через повітряну атаку сталася пожежа на електропідстанції в Родіоново-Несвітайському районі області.

У Міністерстві оборони Росії заявили про знищення 38 безпілотників. Україна цю атаку наразі не коментувала.