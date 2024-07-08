На Харківщині автівка підірвалась на міні — загинули шестеро людей, серед них дві дитини

Неподалік села Циркуни на Харківщині на міні підірвалася автівка з цивільними. Загинули шестеро дітей, серед них — дві дитини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Трагедія сталася 7 липня на ґрунтовій дорозі біля цвинтаря — автівка наїхала на протитанкову міну.

Telegram / Олег Синєгубов

Загинув 53-річний водій автомобіля, його 64-річна сестра, чоловік близько 40 років (імовірний племінник водія), 25-річна жінка (імовірно, племінниця водія), а також її 5-річний син і двомісячне немовля (імовірно, донька 25-річної жінки).

Тіла загиблих направили до моргу. Далі проведуть необхідні ДНК-експертизи.