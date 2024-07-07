Парламентські вибори у Франції. Екзит-поли кажуть про поразку ультраправої партії Ле Пен

У Франції ввечері 7 липня завершився другий тур виборів до Національних зборів — нижньої палати парламенту. Екзит-поли свідчать, що ультраправа партія проросійської політикині Марін Ле Пен зазнала поразки.

Про це пишуть BFM TV та Le Figaro.

За даними екзит-полу Ifop, перше місце на виборах здобуває ультралівий «Новий народний фронт», який може отримати від 180 до 215 місць.

На другому — президентська коаліція Емманюеля Макрона (150—180 місць). Партія Марін Ле Пен «Національне обʼєднання» опинилась аж на третьому місці і може розраховувати лише на 120—150 мандатів.

Республіканці та різні праві можуть отримати від 60 до 65 місць.

Жоден із трьох основних блоків не отримує абсолютної більшості, а отже доведеться домовлятися про коаліцію.