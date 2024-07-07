У Воронезькій області РФ від атаки дрона загорівся склад боєприпасів. Там ввели надзвичайний стан і евакуюють місцевих

Уночі безпілотники атакували Воронезьку область РФ. За словами місцевої влади, дрони збила протиповітряна оборона, а уламки впали на територію одного зі складів з боєприпасами. Попередньо, ніхто не постраждав.

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Через падіння уламків у Підгоренському районі Воронезької області сталася детонація вибухонебезпечних предметів. Там досі триває пожежа. Тим часом місцеві Telegram-канали публікують відео польоту дронів, а також вибухів і задимлення в області.

Пізніше губернатор Воронезької області повідомив, що в Підгоренському районі, де впали уламки дрона і спалахнув склад, ввели надзвичайний стан.

Через один із вибухів на складі загорілося господарське приміщення житлового будинку, однак пожежу вже ліквідували.

У населеному пункті перекрили ділянку автомобільної дороги, місцевих жителів евакуюють у пункти тимчасового розміщення.

Склад атакували дрони Служби безпеки України, повідомили джерела Армія TV. На девʼяти тисячах квадратних метрів росіяни зберігали ракети класу «земля — земля», «земля — повітря», снаряди для танків і артилерії, а також ящики з набоями для вогнепальної зброї.