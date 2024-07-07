Генштаб ЗСУ: Минулої доби Росія втратила ще 1 150 своїх військових убитими й пораненими

За минулу добу, 6 липня, Росія втратила ще 1 150 своїх військових убитими й пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також минулої доби Сили оборони продовжували нищити військову техніку росіян. Так, армія РФ втратила ще два танки, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, засіб ППО, 53 дрони оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 50 одиниць автомобільної техніки та 16 — спецтехніки.

Загальні орієнтовні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення за даними Генштабу ЗСУ можна переглянути в інфографіці нижче:

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.