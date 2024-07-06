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Масштабне ДТП на Рівненщині: в аварії підозрюють водія автоцистерни — він виїхав на зустрічну смугу

Автор:
Костя Андрейковець
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Винуватцем масштабного ДТП на Рівненщині міг бути водій автоцистерни — він виїхав на зустрічну смугу і врізався в мікроавтобус із людьми.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

В аварії загинули водії автоцистерни і водій маршрутки Mercedes Sprinter, а також 12 пасажирів, серед яких 6-річний хлопчик. За життя ще однієї жінки, жительки міста Нетішин Хмельницької області, борються лікарі.

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Розслідується порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

  • Вдень 6 липня 2024 року поблизу села Верхів Острозької громади Рівненського району автоцистерна врізалась у мікроавтобус Mercedes Sprinter, який віз людей маршрутом Городище — Рівне — Старокостянтинів. На місці загинули 14 людей. Президент Володимир Зеленський згадав про це ДТП у своєму вечірньому зверненні і висловив співчуття всім рідним і близьким загиблих.