У Дніпрі завершили розбір завалів багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета. Підсумки атаки

У місті Дніпро завершили розбирати завали багатоповерхівки, в яку 28 червня поцілила російська ракета, зруйнувавши чотири верхніх поверхи.

«Працювали цілодобово. Вивезли майже 2 000 тонн будівельного сміття. Через ту атаку, на жаль, загинули троє людей, 12 — постраждали. Троє з них досі в лікарні», — повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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