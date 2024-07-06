У Дніпрі завершили розбір завалів багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета. Підсумки атаки

У місті Дніпро завершили розбирати завали багатоповерхівки, в яку 28 червня поцілила російська ракета, зруйнувавши чотири верхніх поверхи.
«Працювали цілодобово. Вивезли майже 2 000 тонн будівельного сміття. Через ту атаку, на жаль, загинули троє людей, 12 — постраждали. Троє з них досі в лікарні», — повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
- 28 червня 2024 року російські війська влучили ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі — в одному з підʼїздів зруйновані квартири з 8 по 11 поверхи. Загинули три людини, ще 12 дістали поранень. Серед постраждалих — немовля та вагітна жінка.