За минулу добу Росія вбила 11 жителів Донеччини, ще 43 людини дістали поранень

За минулу добу, 5 липня, Росія вбила 11 жителів Донеччини. Ще 43 людини дістали поранень.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Пʼять загиблих було в Селидовому, три — у Часовому Яру, по одній людині загинули в Комарі, Торецьку та Українську.
Загалом, за даними Донецької ОВА, росіяни вбили на Донеччині 2 064 цивільних і поранили 5 316. Це дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликає людей евакуюватися з області. У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, через це щодня є поранені або загиблі.